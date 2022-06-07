«Больная тема»: как в 30 км от родины Хабирова не могут сдать пляж за 1,3 млрд рублей

«Если сейчас с администрацией общий язык не найдем, будем делать пляж платным. Потому что они не хотят выделять средства на его обслуживание. Говорят, что раз он у нас в аренде, это наша проблема. Хоть население на нас и обозлено, нам деваться некуда. Мы ж не меценаты, мы не можем все время вкладывать свои средства», — объяснил свою позицию Лоза.