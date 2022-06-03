Спасибо, что не воду: уфимец показал фото «сухпайка», выданного школьнику в лагере

«Выдали три апельсина, яблоко, маленькую пачку печенья и две 20-граммовые шоколадки „Аленка“. И полулитровую бутылку воды — почему воду, мне лично непонятно. Но радует, что в этом году воды не так много. В прошлом году, когда выдали полуторалитровую бутылку воды и литровую упаковку сока, ребенок все это богатство еле дотащил до дома», — сообщил автор фото.