В Уфе вместе с пациентами перевернулась машина скорой помощи

Сегодня, 2 июня, в четвертом часу дня в Уфе перевернулась машина скорой помощи. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, водитель иномарки «Nissan X-Trail», двигаясь по улице Б. Бикбая, допустил столкновение с автомашиной скорой помощи «Газель». Так, из-за удара машина «сокрой» перевернулась.
Известно, что на момент аварии медики доставляли 8-летнюю девочку с ее отцом в детскую больницу № 17. В ДТП девочка получила перелом руки.
— Из кареты скорой помощи с переломом руки восьмилетняя девочка с отцом на подоспевшей скорой направлены в детскую больницу. Водителю и фельдшеру также оказана первая медицинская помощь, — ГИБДД по РБ.
В пресс-службе МЧС по РБ тем временем сообщают, что погибших — нет, а госпитализирован был один взрослый.
Так, на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего пока устанавливаются.