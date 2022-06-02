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Детский сад в Уфе получил грант в размере 3,7 миллиона рублей

2 июня 13:07
Фото: 1MI
Средства получил один из частных детских садов для детей от 1,5 до 3 лет в рамках нацпроекта «Демография», сообщает пресс-служба министерства образования Башкирии.

Частный детский сад «Радуга Уфа» получил грант в размере 3,7 миллиона рублей в рамках национального проекта «Демография». Как отмечает пресс-служба министерства образования Башкирии, на данные средства были открыты дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Кроме того, грант позволил приобрести оборудования для организации режимных моментов, игровая и учебная мебель, технические и мультимедийные средства, оборудования для обеззараживания воздуха, материалы и игрушки для развития детей, программно-методическое сопровождение для реализации образовательной программы, а также материалы для творческого развития воспитанников. Далее, руководитель детсада и 17 его педагогов прошли курсы повышения квалификации.

Ранее мы сообщали, что регион получит 54,4 миллиона рублей на строительство и оснащение детсадов. Средства Башкирии выделило правительство России.

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