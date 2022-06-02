Детский сад в Уфе получил грант в размере 3,7 миллиона рублей

Кроме того, грант позволил приобрести оборудования для организации режимных моментов, игровая и учебная мебель, технические и мультимедийные средства, оборудования для обеззараживания воздуха, материалы и игрушки для развития детей, программно-методическое сопровождение для реализации образовательной программы, а также материалы для творческого развития воспитанников. Далее, руководитель детсада и 17 его педагогов прошли курсы повышения квалификации.