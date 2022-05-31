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Новым вице-мэром Уфы стал уроженец Нефтекамска Дамир Галиуллин

31 мая 06:48
Фото: vk.com // Дамир Галиуллин
Дамир Галиуллин будет курировать вопросы привлечения инвестиций, развития потребительского рынка и туризма, сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

На должность вице-мэра Уфы по экономике, промышленности и предпринимательству был назначен Дамир Галиуллин. Об этом сообщил глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев.

Известно, что новый заместитель мэра будет курировать вопросы привлечения инвестиций, развития потребительского рынка и туризма.

Так, Дамир Галиуллин родился в Нефтекамске, окончил БашГУ и Башкирскую академию государственной службы и управления. Спустя время, а именно с 2018 по 2020 года, новый вице-мэр занимал должность председателя МОО «Центр развития молодежных и социальных проектов и предпринимателей г. Нефтекамск», а с 2020 по 2021 года являлся заместителем главы администрации Нефтекамска по вопросам развития предпринимательства и ТОСЭР. А с мая 2021 года занимал должность замминистра экономического развития, инвестиционной политики РБ.

Сам Ратмир Мавлиев заявил, что у Дамира Галиуллин «хороший опыт».

#Новости#Элина Сайфранова#Политика
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