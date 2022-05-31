Новым вице-мэром Уфы стал уроженец Нефтекамска Дамир Галиуллин

Так, Дамир Галиуллин родился в Нефтекамске, окончил БашГУ и Башкирскую академию государственной службы и управления. Спустя время, а именно с 2018 по 2020 года, новый вице-мэр занимал должность председателя МОО «Центр развития молодежных и социальных проектов и предпринимателей г. Нефтекамск», а с 2020 по 2021 года являлся заместителем главы администрации Нефтекамска по вопросам развития предпринимательства и ТОСЭР. А с мая 2021 года занимал должность замминистра экономического развития, инвестиционной политики РБ.