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Хабиров поручил снять коронавирусные ограничения в детских садах Башкирии

31 мая 04:38
Фото: 1MI
Решение было принято сегодня, 31 мая, на оперативном совещании.

Сегодня, 31 мая, на оперативном совещании в ЦУРе Радий Хабиров поручил отменить коронавирусные ограничения в детских садах республики.

В Башкирии на данный момент в детских садах и школах нельзя в присутствии родителей проводить массовые мероприятия. В связи с чем жители стали все чаще обращаться с просьбой отменить данные ограничения.

Так, по данным главы регионального Роспотребнадзора Анны Казак, рисков из-за отмены указанных ограничений — нет.

— У нас плюс-минус 5-10 случаев [заражения — прим.ред.] это стабильная ситуация, поэтому мы не видим рисков. Можно ограничения снимать, заявила глава Роспотребнадзора Башкирии.

В свою очередь Радий Хабиров поручил уже сегодня подписать соответствующий документ.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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