Хабиров поручил снять коронавирусные ограничения в детских садах Башкирии

Сегодня, 31 мая, на оперативном совещании в ЦУРе Радий Хабиров поручил отменить коронавирусные ограничения в детских садах республики.
В Башкирии на данный момент в детских садах и школах нельзя в присутствии родителей проводить массовые мероприятия. В связи с чем жители стали все чаще обращаться с просьбой отменить данные ограничения.
Так, по данным главы регионального Роспотребнадзора Анны Казак, рисков из-за отмены указанных ограничений — нет.
— У нас плюс-минус 5-10 случаев [заражения — прим.ред.] это стабильная ситуация, поэтому мы не видим рисков. Можно ограничения снимать, заявила глава Роспотребнадзора Башкирии.
В свою очередь Радий Хабиров поручил уже сегодня подписать соответствующий документ.