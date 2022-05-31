Экс-преподаватель школы МВД возглавил контрольное управление главы Башкирии

«Вы все его знаете. Он уже не первый год работает в контрольном управлении. Компетентный и принципиальный человек», — охарактеризовал нового руководителя Радий Хабиров.
Место начальника управления стало вакантным после того, как предыдущий его руководитель Урал Фарвазов получил должность генерального директора в АО «Башспирт».
Александр Линкевич Евгеньевич родился 25 февраля 1977 года в селе Новоукраинка Одесской области. Окончил Уфимский юридический институт МВД России.
В 2000–2018—годах работал преподавателем Уфимского юридического института МВД России, возглавлял одну из кафедр вуза. С 2019 года занимал должность замначальника Контрольного управления главы Башкирии.