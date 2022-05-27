«Дети не виноваты»: мать о секс-скандале в хоккейном клубе «Торос» из Башкирии

Напомним, об инциденте с надругательством в ХК "Торос" рассказала известный юрист Екатерина Гордон. С ее слов, все произошло в Туймазах во время чемпионата по хоккею среди 12-летних юношей, который проходил с 30 марта по 3 апреля. По словам юриста Гордон, юные спортсмены сначала играли в номере в игру «Летела ворона», а затем один из подростков якобы предложил сверстникам сексуальные игры. Когда один из мальчишек отказался в этом участвовать и ушел, партнеры по команде якобы вернули его силой. Далее, со слов Гордон, над ребенком якобы начали издеваться. Со слов юриста, 10-летнего спортсмена не оставили в покое и в дальнейшем: в оставшиеся дни турнира его якобы окунали головой в унитаз, зачинщик расправы якобы заставлял других подростков мочиться на лицо своей жертвы. Все это продолжилось и после возвращения команды в Нефтекамск. Мальчику, со слов юриста, якобы присылали »sms-сообщения извращенного смысла», распускали о нем компрометирующую информацию по городу и в школе.