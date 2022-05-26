В батальон имени Шаймуратова в Башкирии за два дня обратились около 800 добровольцев

По словам организатора, к нему поступило уже достаточно много обращений. И все они не только с Башкирии, но и с других регионов. Как рассказал Камалетдинов, поступали звонки из Челябинской и Тюменской областей, из Оренбурга, Татарстана и даже из Донбасса.