Премьер-министр республики Андрей Назаров выпустит свою книгу о бизнесе

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров готовится выпустить книгу «Бизнес и власть: уроки новейшей истории», на страницах которой рассказал о своем опыте в бизнесе. Об этом чиновник рассказал в соцсетях.
Как отметил Назаров, соавторами его книги выступили глава региона Радий Хабиров, а также ряд других известных российских чиновников и бизнесменов. По словам премьер-министра, без их участия книга бы попросту не вышла.
Примечательно, что выпуск своей книги Андрей Назаров анонсировал именно 26 мая — в этот день отмечается День российского предпринимателя.
Напомним, ранее стало известно, что пост пресс-секретаря главы региона покидает Диана Ихсанова. О причинах ухода девушки с должности в трогательном послании в соцсетях рассказал Радий Хабиров.