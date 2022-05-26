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Премьер-министр республики Андрей Назаров выпустит свою книгу о бизнесе

26 мая 14:24
Фото: Андрей Назаров/ VK
Выпуск своей книге о ведении бизнеса премьер-министра региона анонсировал сегодня в соцсетях

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров готовится выпустить книгу «Бизнес и власть: уроки новейшей истории», на страницах которой рассказал о своем опыте в бизнесе. Об этом чиновник рассказал в соцсетях.

Как отметил Назаров, соавторами его книги выступили глава региона Радий Хабиров, а также ряд других известных российских чиновников и бизнесменов. По словам премьер-министра, без их участия книга бы попросту не вышла.

Примечательно, что выпуск своей книги Андрей Назаров анонсировал именно 26 мая — в этот день отмечается День российского предпринимателя.

Напомним, ранее стало известно, что пост пресс-секретаря главы региона покидает Диана Ихсанова. О причинах ухода девушки с должности в трогательном послании в соцсетях рассказал Радий Хабиров.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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