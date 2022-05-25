Глава Башкирии объявил об уходе в декрет своего пресс-секретаря Дианы Ихсановой

Радий Хабиров у себя в телеграм-канале выложил трогательное фото со своим пресс-секретарем, с Дианой Ихсановой, с которой бок о бок проработал три года. На фото очевидна и причина по которой Диана Ихсанова покидает свой пост – округлившийся животик, она уходит в декретный отпуск.
Радий Хабиров также подчеркнул, что ждет своего пресс-секретаря после декрета обратно и поблагодарил её за профессиональное выполнение ее обязанностей.
Очень профессионально выполняла свою задачу - честно информировала о работе нашей управленческой команды.Радий Хабиров