Глава Башкирии объявил об уходе в декрет своего пресс-секретаря Дианы Ихсановой

Глава Башкирии объявил об уходе в декрет своего пресс-секретаря Дианы Ихсановой
Глава Башкирии объявил об уходе в декрет своего пресс-секретаря Дианы Ихсановой
Вчера, 22:45ПолитикаИрина ДеревянчукФото: телеграм-канал Радия Хабирова
Стало известно куда уйдет прежний пресс-секретарь Хабирова Диана Ихсанова, об этом рассказал сам Радий Хабиров 25 мая.

Радий Хабиров у себя в телеграм-канале выложил трогательное фото со своим пресс-секретарем, с Дианой Ихсановой, с которой бок о бок проработал три года. На фото очевидна и причина по которой Диана Ихсанова покидает свой пост – округлившийся животик, она уходит в декретный отпуск.

Фото:телеграм-канал Радия Хабирова

Радий Хабиров также подчеркнул, что ждет своего пресс-секретаря после декрета обратно и поблагодарил её за профессиональное выполнение ее обязанностей.

Очень профессионально выполняла свою задачу - честно информировала о работе нашей управленческой команды.Радий Хабиров

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