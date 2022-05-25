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Уфимец заявил, что его жалобы на ушедший под землю колодец пропадают из интернета

25 мая 05:51
Фото: Диана Юндина / 1MI
Местный житель рассказал на карте ямочного ремонта о колодце в о дворе жилого дома, который буквально ушёл под землю, однако его обращение пропало с сайта спустя несколько дней

Уфимец рассказал об аварийном состоянии дорожного покрытия во дворе по адресу Ушакова 64/1. Свое обращение к властям мужчина опубликовал на сайте электронной приёмной органов власти республики.

Как рассказывает местный житель, по указанному адресу ранее произошёл обвал подземного колодца, а далее там же возникла яма, которая по словам уфимца, может угрожать безопасности жильцов близлежащих домов.

Фото: Электронная приемная органов власти Башкирии

Примечательно, что в обращении, опубликованном на сайте приёмной, мужчина также рассказал, что ранее он уже оставлял свое обращение по данной ситуации на карте ямочного ремонта Уфы. Однако спустя некоторое время отмеченная пользователем геолокация и фото пропадают с интерактивной карты.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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