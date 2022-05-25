Уфимец заявил, что его жалобы на ушедший под землю колодец пропадают из интернета

Примечательно, что в обращении, опубликованном на сайте приёмной, мужчина также рассказал, что ранее он уже оставлял свое обращение по данной ситуации на карте ямочного ремонта Уфы. Однако спустя некоторое время отмеченная пользователем геолокация и фото пропадают с интерактивной карты.