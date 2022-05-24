186 дачных участков и богатые жены: чиновники мэрии Уфы раскрыли доходы за 2021 год

Доходы мэра Уфы Ратмира Мавлиева не опубликованы, так как он находится в должности меньше года, с февраля месяца.
Что касается заместителей мэра, начальник финансового управления Рустем Акбашев задекларировал годовой доход в 3 млн рублей, включая доход от продажи ценных бумаг. В его собственности земля площадью 1500 кв.м., жилой дом площадью 235,5 кв. м., а также иномарка Mazda CX 5. Супруга господина Акбашева отчиталась о доходе размером чуть больше чем в миллион рублей. Ей принадлежит земельный участок площадью 1100 кв.м. и доля в недострое площадью 394,9 кв.м. Кроме того, у Акбашевых есть в пользовании кварира площадью 65 кв.м.
Вице-мэр по имущественным отношениям Евгений Чебаков заработал за год 3,1 млн рублей. Супруга о годовом заработке не отчиталась. В собственности семьи ничего не значится, указана лишь служебная квартира площадью 47 кв.м.
Вице-мэр по строительству и архитектуре Кирилл Чистяков заработал меньше - 1,3 млн рублей. В собственности у чиновника — автомобиль BMW X7, дача в 700 кв.м. и доля в квартире площадью 62,7 кв.м. Супруга господина Чистякова заработала 9,08 млн руб. (в том числе за счет продажи недвижимости). В ее собственности — квартира площадью 38,5 кв.м. При этом в пользовании ребенка семьи Чистяковых значатся две квартиры площадью 78 кв.м и 64 кв.м.
Вице-мэр по гуманитарным вопросам Гуллярия Ялчикаева заработала, как и Чебаков, 3,1 млн рублей. Исходя из данных в декларции, у нее имеется квартира в 45,2 кв.м., жилой дом площадью 120 кв.м и земля площадью 707 кв. м.
Управделами мэрии Уфы Альфира Бакиева задекларировала доход в 3,4 млн рублей. У нее имеется место на парковке, гараж, квартира в 95 кв.м, дача площадью 984 кв. м, жилой дом в 200 кв.м, баня в 42,2 кв. м и автомобиль Kia Rio, а также служебная квартира 77 кв.м.
Особо любопытными оказались доходы начальника управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Азата Равилова. В его собственности 186 дачных участков, девять земельных участков сельхозназначения и один участок "для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения" площадью 5 га. Кроме того, в собственности Равилова два жилых дома (111,9 и 104,6 кв.м) и доля в квартире площадью 142,2 кв.м. Супруга Азата Равилова заработала за год на порядок меньше - всего 213,9 тысяч рублей. Она владеет иномаркой Haval F7 и долей в квартире площадью 142,2 кв.м.