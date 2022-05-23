Власти Башкирии рассказали, сколько детей-сирот были переданы в семьи в 2022 году

Стало известно, что в Башкирии на воспитание в семьи было передано примерно 11 тысяч детей-сирот. Как уточнили в Министерстве труда Башкирии, всего в текущем 2022 году в семьи из детских домов были определены 400 детей. Подчеркивается, что только за прошлую неделю 26 детей обрели родителей.