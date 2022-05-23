В Башкирии осудили сотрудников колонии из-за фиктивных госконтрактов

Как уточняет пресс-служба УФСБ по Башкирии, Драволин и Стукаленко заключили госконтракт на приготовление пищи с жительницей Стерлитамака Галией Николаевой, однако позже выяснилось, что еда в исправительной колонии № 21 для сотрудников казенного учреждения готовилась самими заключенными. Отмечается, что сумма ущерба составила 328 тысяч рублей.