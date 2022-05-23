В Башкирии осудили сотрудников колонии из-за фиктивных госконтрактов

Стало известно, что начальник исправительной колонии № 21 Павел Драволин и его заместитель Андрей Стукаленко были признаны виновным Верховным судом Башкирии по статьям УК РФ «Служебный подлог» и «Присвоение или растрата».
Как уточняет пресс-служба УФСБ по Башкирии, Драволин и Стукаленко заключили госконтракт на приготовление пищи с жительницей Стерлитамака Галией Николаевой, однако позже выяснилось, что еда в исправительной колонии № 21 для сотрудников казенного учреждения готовилась самими заключенными. Отмечается, что сумма ущерба составила 328 тысяч рублей.
Так, начальник колонии был осужден на 2 года и 4 месяца условного срока, а его заместитель и жительница Стерлитамака получили 1 год и 10 месяц условно.