В центре Уфы рядом со скандальной стройкой произошел очередной провал грунта

Не успело пройти и недели с провала грунта на улице Лесной проезд в Уфе над участком где проходит один из тоннелей Восточного выезда, используемый для транспортировки грузов, как еще один провал обнаружился в центре Уфы. Судя по сообщению телеграм-канала городского телеканала «Вся Уфа» произошло это на улице Гафури в Уфе, в «новостройке» близ перинатального центра. Недалеко от места провала, по улице Красина, 19 местные жители активно выступали против строительства в их дворе 18-этажного дома, мотивируя тем, что дом будет расположен слишком близко к уже стоящим.