Двойник Хабирова, продление ареста Бадикова и концерт Шевчука в Уфе

На лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука составили протокол за речь на концерте в Уфе. Продюсер Радмир Усаев сообщил, что после концерта силовики оттеснили Шевчука от него и группы и час вели с ним беседу. Позже материалы дела по статье за дискредитацию ВС России поступили в Советский райсуд Уфы, а в пресс-службе МВД РБ пояснили, что причиной для составления протокола стали провокационные высказывания. Между тем, сам музыкант заявил, что беспокоится не о чем.