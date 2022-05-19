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Двойник Хабирова, продление ареста Бадикова и концерт Шевчука в Уфе

19 мая 17:13
Фото: 1MI
Главные события на вечер 19 мая в Башкирии.

Двойник Радия Хабирова может стать новым владельцем сети McDonaldʼs в России. Известный бизнесмен из Казахстана, который внешне сильно напоминает главу республики Радия Хабирова, может стать новым владельцем российской сети McDonaldʼs. Кайрат Боранбаев является родственником Нурсултана Назарбаева — бывшего президента Казахстана, а также владельцем сети ресторанов в Беларуси, Казахстане и в некоторых регионах России.

Однако сбыться этому было не суждено. Российский бизнес McDonaldʼs будет продан бизнесмену из Сибири Александру Говору.

В Уфе суд продлил арест бенефициара «Госстроя» Кирилла Бадикова. По решению Советского райсуда Уфы арест экс-депутата горсовета и бенефициара ГК «Госстрой» Кирилла Бадикова до 22 июля. Бывшему депутату предъявлены обвинения по статье о мошенничестве в особо крупном размере при долевом строительстве многоквартирных домов.

В Уфе 612 призывников находятся в розыске. Сообщается, что в рамках весеннего призыва в Башкирии в этом году на службу должны отправиться 6 183 человека. При этом отмечается, что на данный момент, по предварительным оценкам, процент выполнения плана призывного плана составляет порядка 22%.

На лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука составили протокол за речь на концерте в Уфе. Продюсер Радмир Усаев сообщил, что после концерта силовики оттеснили Шевчука от него и группы и час вели с ним беседу. Позже материалы дела по статье за дискредитацию ВС России поступили в Советский райсуд Уфы, а в пресс-службе МВД РБ пояснили, что причиной для составления протокола стали провокационные высказывания. Между тем, сам музыкант заявил, что беспокоится не о чем.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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