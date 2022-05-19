На лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука составили протокол за речь на концерте в Уфе

По словам продюсера, сразу после того, как концерт был завершен, за кулисами «возникли силовики, оттеснили артиста от остального коллектива и около часа вели с ним беседу». Пишет Усаев и о том, что «у двери на протяжении всего разговора с правоохранителями стояли мужчины в форме, напоминающей форму спецназа».