В МВД объяснили, почему составили протокол в отношении Шевчука после концерта в Уфе

Напомним, что вчера, 18 мая, в спорткомплексе «Уфа-арена» состоялся концерт группы ДДТ, где музыканты презентовали песню «Уфа», кроме того, Юрий Шевчук со сцены прочитал эмоциональную речь о Родине. После самого концерта, как сообщил в социальных сетях продюсер Радмир Усаев, за кулисами появились силовики и «оттеснили артиста от остального коллектива и около часа вел с ним беседу». И в то время, пока с Шевчуков вели беседу представитель правоохранительных органов — у двери стояли «мужчины в форме, напоминающей форму спецназа».