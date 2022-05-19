Работающие в McDonald’s жители Башкирии сохранят работу после ухода компании

Отмечается, что сотрудники, согласно договору, сохранят свои рабочие места на тех же условиях как минимум в течение двух лет. Финансировать расходы на заработную плату и существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами взялся бизнесмен Александр Говор.