Двойник Радия Хабирова может стать новым владельцем сети McDonaldʼs в России

Известный бизнесмен из Казахстана, который внешне сильно напоминает главу республики Радия Хабирова, может стать новым владельцем российской сети McDonaldʼs. Кайрат Боранбаев является родственником Нурсултана Назарбаева — бывшего президента Казахстана.
Информацию о возможной покупке сообщило издание The Bell, ссылаясь на свои собственные источники. Известно, что потенциальным покупателем является компания «СПП», которой владеет Боранбаев. На данный момент организация управляет заведениями известной сети фастфудов в Кировской, Курганской, Тюменской, Оренбургской, Челябинской и Свердловской областях. Также бизнесмен владеет франшизами в Беларуси и Казахстане.
Ранее стало известно, что компания McDonald’s окончательно уходит из страны. Как сообщалось ранее, рестораны продолжат работать в России, но уже под новым брендом. При этом отмечается, что большинство поставщиков продолжат свою работу, а меню при этом останется прежним. О том, что компания уходит из России стало известно еще в марте, но сеть продолжила свою работу. Как заявляли сотрудники ресторана в Уфе, информации о закрытии им не поступало. Сеть продолжила работать в обычном режиме.