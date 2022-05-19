Двойник Радия Хабирова может стать новым владельцем сети McDonaldʼs в России

Ранее стало известно, что компания McDonald’s окончательно уходит из страны. Как сообщалось ранее, рестораны продолжат работать в России, но уже под новым брендом. При этом отмечается, что большинство поставщиков продолжат свою работу, а меню при этом останется прежним. О том, что компания уходит из России стало известно еще в марте, но сеть продолжила свою работу. Как заявляли сотрудники ресторана в Уфе, информации о закрытии им не поступало. Сеть продолжила работать в обычном режиме.