В Уфе суд продлил арест бенефициара «Госстроя» Кирилла Бадикова до 22 июля

По решению Советского райсуда Уфы арест экс-депутата горсовета и бенефициара ГК «Госстрой» Кирилла Бадикова до 22 июля. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба суда.
Напомним, ранее сообщалось, что арест Кирилла Бадикова продлится до 22 мая, однако он был продлен по ходатайству следователя. Бывшему депутату предъявлены обвинения по статье о мошенничестве в особо крупном размере при долевом строительстве многоквартирных домов.
По версии следствия, в период с 2013 по 2021 год Бадиков под видом строительства многоквартирных домов с целью хищения средств граждан организовал заключение договоров долевого участия и паенакопления с более чем 1 тысячи граждан на общую сумму более 2 миллиардов рублей.
Дома так и не были достроены. Денежные средства, вложенные дольщиками в строительство жилых объектов, экс-чиновник похитил, перечислив их на счета подконтрольных юридических и физлиц.
Ранее корреспондент Mkset пообщался с обманутыми дольщиками «Госстроя». О надеждах и опасениях вкладчиков самого масштабного недостроя республики можно прочитать здесь.