В Уфе суд продлил арест бенефициара «Госстроя» Кирилла Бадикова до 22 июля

По версии следствия, в период с 2013 по 2021 год Бадиков под видом строительства многоквартирных домов с целью хищения средств граждан организовал заключение договоров долевого участия и паенакопления с более чем 1 тысячи граждан на общую сумму более 2 миллиардов рублей.