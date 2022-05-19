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В Уфе суд продлил арест бенефициара «Госстроя» Кирилла Бадикова до 22 июля

19 мая 08:32
Фото: deputat.bashkortostan.ru
О продлении ареста скандально известного чиновника 19 мая сообщили в пресс-службе суда

По решению Советского райсуда Уфы арест экс-депутата горсовета и бенефициара ГК «Госстрой» Кирилла Бадикова до 22 июля. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба суда.

Напомним, ранее сообщалось, что арест Кирилла Бадикова продлится до 22 мая, однако он был продлен по ходатайству следователя. Бывшему депутату предъявлены обвинения по статье о мошенничестве в особо крупном размере при долевом строительстве многоквартирных домов.

По версии следствия, в период с 2013 по 2021 год Бадиков под видом строительства многоквартирных домов с целью хищения средств граждан организовал заключение договоров долевого участия и паенакопления с более чем 1 тысячи граждан на общую сумму более 2 миллиардов рублей.

Дома так и не были достроены. Денежные средства, вложенные дольщиками в строительство жилых объектов, экс-чиновник похитил, перечислив их на счета подконтрольных юридических и физлиц.

Ранее корреспондент Mkset пообщался с обманутыми дольщиками «Госстроя». О надеждах и опасениях вкладчиков самого масштабного недостроя республики можно прочитать здесь.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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