Предприниматель из Башкирии вывел в Грузию валюту на 2 млн рублей

Компанию предприниматель создал в 2018 году, директором за материальное вознаграждение оформил своего знакомого. Официально организация должна была заниматься ввозом комплектующих для электроники.
«После регистрации организации в налоговых органах, неправомерно используя комплект недействительных документов и возможности электронного дистанционного доступа к расчетным счетам, гражданин организовал перечисление денежных средств с банковского счета фиктивного предприятия в Грузию», − сообщил замначальника таможни Ринат Галиев.
Сотрудники ведомства установили, что сведения, указанные в контрактах и других документах, не соответствуют действительности. Предпринимателю инкриминируются незаконные валютные операции (п. «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ).
По данным таможни, подозреваемый уфимец ранее был судим. Его уличили в создании более 20 компаний-однодневок, которые он продавал другим предпринимателям для ведения незаконной коммерции.