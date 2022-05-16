mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Предприниматель из Башкирии вывел в Грузию валюту на 2 млн рублей

16 мая 13:19
Фото: 1mediainvest.ru
Средства перевели по подложным документам через фиктивную фирму, сообщили в Башкортостанской таможне.

Компанию предприниматель создал в 2018 году, директором за материальное вознаграждение оформил своего знакомого. Официально организация должна была заниматься ввозом комплектующих для электроники.

«После регистрации организации в налоговых органах, неправомерно используя комплект недействительных документов и возможности электронного дистанционного доступа к расчетным счетам, гражданин организовал перечисление денежных средств с банковского счета фиктивного предприятия в Грузию», − сообщил замначальника таможни Ринат Галиев.

Сотрудники ведомства установили, что сведения, указанные в контрактах и других документах, не соответствуют действительности. Предпринимателю инкриминируются незаконные валютные операции (п. «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ).

По данным таможни, подозреваемый уфимец ранее был судим. Его уличили в создании более 20 компаний-однодневок, которые он продавал другим предпринимателям для ведения незаконной коммерции.

#Новости#Наталья Балыкова#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48