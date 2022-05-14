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В Уфе в роддом № 8 подбросили грудного ребёнка

14 мая 11:43
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Девочку подбросили на крыльцо одного из корпусов родильного отделения, сообщает пресс-служба республиканского Минздрава

Поздней ночью 13 мая в уфимский роддом № 8 подбросили грудного ребенка. Информацию об этом Mkset подтвердили в региональном Минздраве.

Как сообщают в ведомстве, полугодовалую девочку действительно подбросили буквально на крыльцо одного из корпусов родильного отделения. Позднее стало известно, что это сделала её мать — при девочке нашли записку с именем и датой рождения.

Вскоре мать девочки удалось найти. Ей оказалась жительница Орджоникидзовского района, которая в ходе беседы с сотрудниками полиции призналась, что не имеет возможности воспитывать ребёнка. Сообщается, что в отношении женщины был составлен протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Напомним, ранее сообщалось о трагической гибели двухлетней девочки в Уфе. В одном из домов по улице Парковой девочка выпала из окна.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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