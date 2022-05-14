Известный ресторатор из Уфы Сергей Белкин покорил Эверест с флагом Башкирии в руках

Ресторатор из Уфы Сергей Белкин поднялся на вершину горы Эверест с флагом Башкирии. Об этом Белкин рассказал в соцсетях.
Как сообщает ресторатор, восхождение на вершину самой высокой горы в мире он совершил 12 мая в 6 утра. Отметим, что высота Эвереста составляет порядка 8 849 метра, сама же гора официально признана высочайшей вершиной Земли.
— Пусть это останется в моей истории, в истории моего города, в истории моей республики, — пишет Сергей Белкин.
Также, согласно данным из открытых источников, ранее Сергей Белкин поднимался на гору Манаслу в Непале, чья высота составляет 8 163 метра.