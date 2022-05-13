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Воробьев рассказал представителям экотуризма о развитии глэмпингов в Подмосковье

13 мая 07:44
Вместе с представителями экотуристического бизнеса в Пушкинском городском округе губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие глэмпинга в Подмосковье.

Он сказал, что туризм является ключевым направлением и для предпринимательства, и для культурной жизни, пишет 360tv.ru. Сейчас есть 24 глэмпинга, и еще шесть в скором времени откроются. Многие из них расширяются, что означает большой спрос. Жители и гости региона должны чувствовать комфорт и хороший сервис. Также необходимо разобраться, чем можно помочь отелям, кемпингам и глэмпингам, – субсидиями, грантами или выделением земельного участка.

Комитет по туризму Московской области в 2020 и 2021 г. выделил наилучший глэмпинг Подмосковья – «Под Небом». Он располагается в Пушкинском городском округе на берегу Пестовского водохранилища. Глэмпинг работает по системе «все включено». За прошлый сезон его посетили около 1,4 тысячи человек.

В ряде регионов опыт работы этого глэмпинга успешно тиражируется. Его основатели дают мастер-классы для предпринимателей из России.

На встрече Воробьев осмотрел одну из палаток и поговорил с отдыхающими, а также рабочим персоналом.

По словам губернатора, в Московской области помогают инвесторам, которые реализуют собственные проекты, благодаря чему появляются рабочие места. Для кемпингов, глэмпингов и гостиниц на данный момент формируется единый стандарт. Это необходимо для того, чтобы обеспечить высокий уровень качественного отдыха.

На встрече участники предложили меру поддержки бизнесменов, которые заняты в сфере глэмпинга в Московской области. В скором будущем они смогут выбрать землю на инвестиционной карте Московской области, где будет создана вкладка «глэмпинги». Заявки будут согласовываться в течение двух недель. Земельный участок можно взять на пять лет. Для всех инвесторов предлагается полное сопровождение от момента выбора участка до заключения договора аренды.

Ассоциация глэмпингов России сообщает, что в Московской области размещено 24 глэмпинга, это рекордное количество по сравнению с другими регионами. Больше всего их в Дмитрове, Рузе и Коломне, Орехово-Зуевском г. о. В скором времени появится еще шесть глэмпингов в Коломне, Ступине и Сергиевом Посаде, Красногорске и Наро-Фоминске.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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