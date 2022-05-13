Воробьев рассказал представителям экотуризма о развитии глэмпингов в Подмосковье

Он сказал, что туризм является ключевым направлением и для предпринимательства, и для культурной жизни, пишет 360tv.ru. Сейчас есть 24 глэмпинга, и еще шесть в скором времени откроются. Многие из них расширяются, что означает большой спрос. Жители и гости региона должны чувствовать комфорт и хороший сервис. Также необходимо разобраться, чем можно помочь отелям, кемпингам и глэмпингам, – субсидиями, грантами или выделением земельного участка.