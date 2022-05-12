mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пассажир рейса Москва-Оренбург рассказал детали экстренного приземления в Уфе

12 мая 07:31
Со слов очевидца, пассажира данного самолета не на шутку перепугались, а пилот сделал важное заявление. Об этом пассажир рассказал Mkset 12 мая спустя некоторое время после приземления в Уфе.

Как отметил пассажир самолета Москва-Оренбург, приземлившегося в Уфе днем 12 мая, когда самолет подлетал к Оренбургу, его "резко тряхнуло и он пошел резко вниз".

- Все перепугались из-за этого. Но люди вели себя адекватно, никто в панике не кричал. После того, как самолет резко пошел вниз, был какой-то странный металлический звук. Нам показалось, что что-то случилось с самим самолетом, была версия, что шасси не открылись. Но потом мы набрали высоту и капитан корабля заявил, что из-за погоды мы заходим на второй круг и не можем сесть в Оренбурге, - отметил в разговоре с журналистом Mkset пассажир самолета.

В настоящее время, как отмечает очевидец, пассажиры рейса Москва-Оренбург находятся в здании аэропорта Уфы и пока не знают, что будет дальше. По официальным данным, версия с шасси не подтвердилась, самолет не смог приземлиться в Оренбурге из-за сильного ветра.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48