Пассажир рейса Москва-Оренбург рассказал детали экстренного приземления в Уфе

- Все перепугались из-за этого. Но люди вели себя адекватно, никто в панике не кричал. После того, как самолет резко пошел вниз, был какой-то странный металлический звук. Нам показалось, что что-то случилось с самим самолетом, была версия, что шасси не открылись. Но потом мы набрали высоту и капитан корабля заявил, что из-за погоды мы заходим на второй круг и не можем сесть в Оренбурге, - отметил в разговоре с журналистом Mkset пассажир самолета.