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Депутаты Башкирии хотят признать экстремистскими QR-коды

12 мая 11:45
Фото: 1MI
Речь идет о QR-кодах запрещенных в России интернет-ресурсов. Соответствующий законопроект разработали в Госсобрании Башкирии.

Депутаты Башкирии разработали проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» с целью признать экстремистскими QR-коды запрещенных интернет-ресурсов.

В парламенте пояснили, что на данный момент понятие «распространение экстремистских материалов» не включает в себя распространение ссылок на запрещенные интернет-ресурсы, также в понятие не входят и QR-коды с соответствующей ссылкой.

Так, по мнению председателя парламента Константина Толкачева, листовки с QR-кодами могут распространяться в людных местах, но вот привлечь к ответственности за это пока не представляется возможным, потому «пробелы в законодательстве необходимо восполнить». В частности, предлагается относить к проявлению экстремистской деятельности распространение ссылок и QR-кодов на сайты с информацией экстремистского содержания

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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