Депутаты Башкирии хотят признать экстремистскими QR-коды

Депутаты Башкирии разработали проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» с целью признать экстремистскими QR-коды запрещенных интернет-ресурсов.
В парламенте пояснили, что на данный момент понятие «распространение экстремистских материалов» не включает в себя распространение ссылок на запрещенные интернет-ресурсы, также в понятие не входят и QR-коды с соответствующей ссылкой.
Так, по мнению председателя парламента Константина Толкачева, листовки с QR-кодами могут распространяться в людных местах, но вот привлечь к ответственности за это пока не представляется возможным, потому «пробелы в законодательстве необходимо восполнить». В частности, предлагается относить к проявлению экстремистской деятельности распространение ссылок и QR-кодов на сайты с информацией экстремистского содержания