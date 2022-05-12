Депутаты Башкирии хотят признать экстремистскими QR-коды

Так, по мнению председателя парламента Константина Толкачева, листовки с QR-кодами могут распространяться в людных местах, но вот привлечь к ответственности за это пока не представляется возможным, потому «пробелы в законодательстве необходимо восполнить». В частности, предлагается относить к проявлению экстремистской деятельности распространение ссылок и QR-кодов на сайты с информацией экстремистского содержания