Минздрав Башкирии озвучил пять способов избавиться от бессонницы

В минздраве рассказали о нарушении сна, которое называется инсомнией — при таком расстройстве наблюдается прерывистый сон вместе с ранним пробуждением. Зачастую нарушение возникает при нервном напряжении или в случае сменного графика на работе. Также это может быть связано со сменой часового пояса или неблагоприятной обстановке, в которой человек собирается уснуть.