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Минздрав Башкирии озвучил пять способов избавиться от бессонницы

9 мая 05:42
Фото: 1MI
В ведомстве рассказали, что помимо лекарственных препаратов есть и другие действенные методы борьбы с бессонницей.

В минздраве рассказали о нарушении сна, которое называется инсомнией — при таком расстройстве наблюдается прерывистый сон вместе с ранним пробуждением. Зачастую нарушение возникает при нервном напряжении или в случае сменного графика на работе. Также это может быть связано со сменой часового пояса или неблагоприятной обстановке, в которой человек собирается уснуть.

Первый способ избавиться об бессонницы — сменить обстановку на короткий промежуток времени. Например, сходить на кухню и приготовить травяной чай. Также специалисты советуют прогулки на свежем воздухе, горячую ванну незадолго до сна и медитацию.

Еще один вариант — принимать специальные препараты, которые обладают успокаивающим действием и помогают уснуть. Как отметили в ведомстве, что перед употреблением лекарственных средств необходима консультация с врачом.

Ранее минздрав Башкирии предупредил об опасно смертельной болезни, которой можно заразиться с приходом весны. В ведомстве посоветовали аккуратно убирать дачные участки, чтобы не заразиться геморрагической лихорадкой.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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