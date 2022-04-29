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В Башкирии на реконструкцию трассы М-7 направят до 503 миллионов рублей

29 апреля 08:23
Фото: 1MI
16 мая будет определен подрядчик на следующие два этапа реконструкции трассы М-7 в Башкирии. Начальная сумма контракта — 503,4 миллиона рублей, сообщает на сайте Госзакупок.

На сайте Госзакупок в следующем месяце, а именно 16 мая, будет выбран подрядчик для проведения следующих двух этапов реконструкции трассы М-7 в Башкирии. Так, начальная и максимальная сумма контракта составляет 503,4 миллиона рублей.

Согласно документации, за данную сумму подрядчик должен будет сделать следующие виды работ: подготовительные и земляные работы, построить фундаменты и основания, провести наружные электросети и линии связи, положить асфальт, построить переходы сетей и трубопроводов, благоустроить территорию и другое. Предполагается, что работы будут завершены 31 октября следующего года.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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