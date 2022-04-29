Страховой Дом ВСК предлагает расширенную версию сервиса «Европротокол онлайн»

По словам президента РСА Игоря Юргенса, наибольшую востребованность сервиса регистрируют в Москве и Санкт-Петербурге, где одной из насущных проблем являются автомобильные заторы. С начала работы приложения «Помощник ОСАГО», 1 ноября 2019 года, по апрель текущего года приложение было установлено около четырехсот тысяч раз. Сейчас компания сделала еще один шаг в сторону автовладельцев — возможность оформить ДТП в приложении своей страховой компании упростит получение выплаты по автокаско обладателям такого полиса.