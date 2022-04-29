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Страховой Дом ВСК предлагает расширенную версию сервиса «Европротокол онлайн»

29 апреля 12:06
Фото: piqsels.com
Страховой Дом ВСК расширил версию сервиса «Европротокол онлайн», первым из страховых компаний РФ предложив возможность оформить извещение о ДТП сразу обоим водителям в своей части — с двух устройств. Сервис доступен в приложении «ВСК Страхование».

Издание newsnn.ru сообщает, что первые версии сервиса «Европротокол онлайн» были доступны только в приложении «Помощник ОСАГО» от Российского союза автостраховщиков. Он позволял участникам дорожно-транспортного происшествия заполнять документы по очереди. Расширенный сервис «Европротокол онлайн» теперь доступен не только в приложении «Помощник ОСАГО», но и в «ВСК Страхование».

У расширенной версии сервиса «Европротокол онлайн» есть ряд преимуществ. В частности, клиент ВСК сможет увеличить сумму страховой выплаты в четыре раза — до четырехсот тысяч рублей. При оформлении бумажного европротокола максимальная сумма страхового возмещения составляет сто тысяч рублей. Кроме этого, водитель может покинуть место ДТП после фотофиксации, что снижает вероятность образования автомобильных заторов и повторных ДТП.

Также использование сервиса в несколько раз сокращает время оформления дорожно-транспортного происшествия: в мобильном приложении «ВСК Страхование» это можно сделать без участия сотрудников ГИБДД и сразу с устройств обоих водителей. Кроме этого, использовать электронный европротокол можно при подаче заявления о наступлении страхового случая вместо справки ГИБДД по ОСАГО и каско.

По словам члена совета директоров, замгендиректора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольги Сорокиной, компания ждет изменений в законе об ОСАГО, которые дадут возможность клиентам полностью урегулировать ДТП дистанционно.

По словам президента РСА Игоря Юргенса, наибольшую востребованность сервиса регистрируют в Москве и Санкт-Петербурге, где одной из насущных проблем являются автомобильные заторы. С начала работы приложения «Помощник ОСАГО», 1 ноября 2019 года, по апрель текущего года приложение было установлено около четырехсот тысяч раз. Сейчас компания сделала еще один шаг в сторону автовладельцев — возможность оформить ДТП в приложении своей страховой компании упростит получение выплаты по автокаско обладателям такого полиса.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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