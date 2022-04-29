РЭО: Регионы УФО, СФО и ДФО стали лидерами ГЧП в сфере обращения с ТКО

«В свою очередь механизм рефинансирования возможно применить при использовании средств от размещения облигаций. Когда мы финансируем проект, замещая банковское финансирование, мы сокращаем риски его вступления в критическую фазу. Это возможность рефинансирования ранее выданного кредита для оптимизации тарифных последствий и недопущения риска для реализации проекта», — отметил глава РЭО.