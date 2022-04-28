В Башкирии обнаружили опасную свалку с необычным мусором

В Туймазинском районе была обнаружена незаконная свалка с медицинскими отходами. Как сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта, шприцы, флаконы из-под лекарств, ампулы и желтые мешки, в которые упаковываются отходы из больниц, нашли в складском помещении на территории очистных сооружений Туймазинского водоканала.
Сомнений в том, что это медицинские отходы у сопредседателя регштаба ОНФ Мурада Шафикова — нет. Кроме того, мужчина заявляет, что виновник свалки — компания, которая заключила контракт на утилизацию медотходов.
Так, по словам Шафикова, компанией были проигнорированы все требования к утилизации, в частности, опасные отходы просто сжигались на территории водоканала, а оставшиеся пакеты хранились в складском помещении.
К слову, именно сотрудники Туймазинского водоканала и обнаружили ампулы, которые не были уничтожены огнем. В организации утверждают, что обнаружение нелегальной свалки из медицинских отходов на территории собственных очистных сооружениях стало для них неприятным сюрпризом.
Известно ОНФ по факту инцидента обратился в Южно-Уральское управление Росприроднадзора. Однако отмечается, что в феврале этого года компания, которая занимается утилизацией отходов, судом уже была привлечена к ответственности.