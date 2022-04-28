В Башкирии обнаружили опасную свалку с необычным мусором

К слову, именно сотрудники Туймазинского водоканала и обнаружили ампулы, которые не были уничтожены огнем. В организации утверждают, что обнаружение нелегальной свалки из медицинских отходов на территории собственных очистных сооружениях стало для них неприятным сюрпризом.