В МинЖКХ Башкирии объяснили, как досрочно отключить отопление в квартире

Известно, что большая часть муниципалитетов республики планирует завершить отопительный сезон уже до конца текущего месяца, а другая часть — в мае. Отметим, что тепло по батареям перестали пускать уже в семи муниципалитетах, таких как Аскинский, Бураевский, Ишимбайский, Мелеузовский, Стерлитамакский районы, а также города Сибай и Стерлитамак.