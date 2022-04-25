В Башкирии с 1 мая нельзя будет ходить в лес

Между тем, введение ограничений было решено отложить на 1 мая. Радий Хабиров напомнил, что 30 апреля в республике пройдет день поминовения и почитания, когда жители региона будут посещать кладбища. Режимные запреты могут помешать выполнению «определенных традиций», отметил он. Со сроками переноса противопожарных ограничений согласились и Фарит Гумеров и глава ГУ МЧС Марат Латыпов.