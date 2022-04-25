Новые назначения в правительстве и отключение горячей воды: Главное за 25 апреля

Также сегодня стало известно, что один из магазинов сети «Декатлон» приостановит свою работу в столице республики. Речь идёт о магазине на Рубежной, в то же время отмечается, что и второй магазин, расположенный близ ТРЦ Планета пока продолжает свою работу, однако и его скорое закрытие не исключается. Причиной этому называют «внешние условия», которые затрудняют логистику французской компании.