Жителя Башкирии отправили в колонию на 14 лет за убийство двухлетнего сына

Напомним, что трагедия произошла в апреле прошлого года. По информации следователей, мужчина будучи в состоянии алкогольного опьянения поссорился с супругой из-за сомнений в кровном родстве с двухлетним сыном. После, толкнул ребенка, в результате чего тот ударился головой об косяк проема, однако на этом выпивший отец семейства не остановился и нанес ребенку травмы руками и пультом дистанционного управления, после чего сбросил его на пол с высоты собственного роста. Известно, что мужчина покинул место преступления, но через некоторое время был задержан полицией.