mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Полисы ОСАГО в Сбере оформили 2 500 жителей Башкирии

20 апреля 05:46
Жители Башкирии оформили в Сбере уже 2,5 тысячи полисов ОСАГО, причем ежемесячно количество желающих воспользоваться этой услугой растет. Так, только за март заключено 600 договоров.

Сотрудники СберБанка в отделениях помогут рассчитать стоимость полиса в разных страховых компаниях с учётом стажа, стиля вождения и особенностей автомобиля, подобрать оптимальный вариант и оформить полис электронного ОСАГО. Для заключения договора необходимо всего три документа — СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение. Оформленный полис будет направлен на электронную почту клиента. Распечатывать его необязательно — достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране смартфона.

Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка:

«Офисы Сбера давно перестали быть местом, где люди совершают только банковские операции. Для удобства клиентов мы постоянно расширяем линейку предоставляемых услуг, чтобы можно было решить много повседневных задач в одном месте. Так, например, с прошлого года в наших подразделениях можно оформить и полис ОСАГО, причем не только от СберСтрахования, но и от других страховых компаний — партнёров банка. Ежегодно с этой задачей сталкиваются все автомобилисты — теперь решить ее можно в ближайшем офисе Сбера, которых в Башкирии более 460-ти».

Помимо полисов ОСАГО в подразделениях Сбера можно оформить и КАСКО. Подробная информация о страховых продуктах размещена на сайте банка www.sberbank.ru.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48