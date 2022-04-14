Зачем мэр Уфы Мавлиев решил убрать серые заборы по всему городу

Эти заборы были установлены по ГОСту Р 52289-2019, который также регламентирует дорожные знаки, разметки и светофоры. Такое ограждение должно снижать риски столкновения пешехода с водителем, исключать съезды с дорог и парковку в неположенном месте. Там же сказано, что ограждение должно предотвратить выход животных на проезжую часть. Конечно, такое определение по большей части имеет отношение и к отбойникам, которые устанавливаются на трассах и мостах. Но в документе есть конкретный список мест, в которых необходимо устанавливать дорожные ограждения длиной 50 метров в каждую сторону. Мы прогулялись по городу и посмотрели, что из себя представляют такие заборы, в каком они находятся состоянии и могут ли они в действительности как-то обезопасить пешеходов и животных.