Зачем мэр Уфы Мавлиев решил убрать серые заборы по всему городу

Уфа, как и многие другие города России, усеяна серыми заборами вдоль проезжих частей.
Эти заборы были установлены по ГОСту Р 52289-2019, который также регламентирует дорожные знаки, разметки и светофоры. Такое ограждение должно снижать риски столкновения пешехода с водителем, исключать съезды с дорог и парковку в неположенном месте. Там же сказано, что ограждение должно предотвратить выход животных на проезжую часть. Конечно, такое определение по большей части имеет отношение и к отбойникам, которые устанавливаются на трассах и мостах. Но в документе есть конкретный список мест, в которых необходимо устанавливать дорожные ограждения длиной 50 метров в каждую сторону. Мы прогулялись по городу и посмотрели, что из себя представляют такие заборы, в каком они находятся состоянии и могут ли они в действительности как-то обезопасить пешеходов и животных.
Самое первое ограждение, которое встретилось на пути, представляет из себя небольшой кусок забора с проемом в центре, который предусмотрительно оставили в том месте, где нет ни зебры, ни светофора. При этом кусок забора длинной примерно в сто метров. Для остальной дороги, по всей видимости, ограждения не понадобились, — так решили проектировщики.
А здесь нужно отдать должное жителям города — они, видимо, решили сделать из забора доску объявлений. Судя по всему, над устранением таких несанкционированных объявлений работают коммунальщики, так как все объявления были уже оторваны.
Встречаются и такие маленькие кусочки забора. Возможно, таким образом дорожные службы позаботились о пешеходном знаке или о билборде с большим цифровым экраном позади. Ощущение, что здесь ограждение было установлено уж точно не ради безопасности пешеходов.
Следующее ограждение спроектировано хуже некуда — почему-то оно отнимает одну треть пешеходного тротуара, тем самым не оставляя шанса мамам с колясками. При этом в очередной раз можно заметить, что это лишь небольшая часть ограждения, которая была установлена не по всей дороге, а в определенном месте. И каким образом дорожники подбирали эти места — не совсем понятно. А может быть у них есть статистика о том, в каких именно точках дороги чаще всего происходят столкновения машин с пешеходами? Такой информации мы, к сожалению, не нашли. Поэтому чем именно руководствуются дорожные службы — большой вопрос.
Еще одно странное место для ограждения — территория газона. Возможно, по мнению дорожников, горе-пешеходы могут выскочить на проезжую часть прямо с озелененной территории.
Ну а здесь ограждение поставили в самом неожиданном месте — прямо напротив парковки, где в целом машина не сможет разогнаться до приличной скорости.
И еще один маленький непонятный кусочек забора, который стоит прям рядом с подземной парковки.
Так в каких местах должны быть установлены эти железные заборы? В ГОСТовском документе есть конкретно обозначенный список мест в городе, где необходимо устанавливать серые пешеходные ограждения. Они должны находиться возле пешеходных переходов, которые в том числе, могут быть расположены возле школ и детских садов; на улицах, где ранее было зафиксировано большое количество ДТП. При этом с 1 апреля 2020 года вступила новая поправка к этому правилу, в которой сказано, что ограждения можно не ставить напротив кустарников или если ширина газона между тротуаром и дорогой составляет более 1 метра.
С одной стороны, заборы могут регулировать движение и направлять пешеходов таким образом, чтобы они не перебегали дорогу в неположенном месте. С другой стороны — такие ограждения могут стать настоящими заборами смерти. Смерти — потому что если даже легковой автомобиль столкнется с ограждением — оно разлетится в щепки. И все эти металлические куски полетят прямо в пешеходов.
Многие оправдывают заборы тем, что они помогают избежать ДТП с участием пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте. О том, почему это большое заблуждение, еще два года назад писал урбанист Илья Варламов: «Уверен, кто-то захочет написать, что заборы нужны, чтобы пешеходы не перебегали дороги, где им вздумается! Это самое распространенное заблуждение. Проектируйте улицы так, чтобы людям не надо было перебегать! Делайте удобные и безопасные переходы!»
Мэр Мавлиев, к слову, первый сити-менеджер Уфы, который поднял вопрос об устранении этих ограждений. Теперь остается вопрос — если не заборы, то что будет регулировать движение и направлять пешеходов к дорожным переходам? Остается надеяться, что Мавлиев будет вдохновляться опытом других стран, которые вместо заборов ставят «зеленые» ограждения в виде кустарников и деревьев.