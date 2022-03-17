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Posted 17 марта 2022, 05:53

Published 17 марта 2022, 05:53

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

Экс-начальник ГИБДД предложил поставить на кольце у Центрального рынка инспектора ДПС

17 марта 2022, 05:53
По мнению Динара Гильмутдинова, уфимцам понравится арт-объект в виде скульптуры полицейского.

Экс-главный госавтоинспектор региона, ныне депутат Госдумы сообщил в своем Telegram-канале, что на этом месте, где всегда был большой поток автомобилей, он сам много раз задерживал нетрезвых водителей. Поэтому, считает Динар Гильмутдинов, на кольце у Центрального рынка могла бы появиться скульптура инспектора ДПС с жезлом, который указывает направление движения и желает автолюбителям счастливого пути.

Рядом с со скульптурой мог бы быть его служебный транспорт — мотоцикл «Урал» или вазовская «копейка». Арт-объект должен был стать собирательным образом полицейского времен 60-80-х годов. Гильмутдинов заявил, что со временем среди автолюбителей Уфы могла бы появиться традиция — перед дорогой проехать на удачу вокруг регулировщика.

Ранее исполняющий обязанности (а ныне глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев) объявил об открытом конкурсе на лучшую концепцию арт-объекта на кольцевой развязке Центрального рынка. Победитель получит 300 тысяч рублей из внебюджетных источников.

#Наталья Балыкова#Общество#Новости
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