Экс-начальник ГИБДД предложил поставить на кольце у Центрального рынка инспектора ДПС

Экс-главный госавтоинспектор региона, ныне депутат Госдумы сообщил в своем Telegram-канале, что на этом месте, где всегда был большой поток автомобилей, он сам много раз задерживал нетрезвых водителей. Поэтому, считает Динар Гильмутдинов, на кольце у Центрального рынка могла бы появиться скульптура инспектора ДПС с жезлом, который указывает направление движения и желает автолюбителям счастливого пути.