Экс-начальник ГИБДД предложил поставить на кольце у Центрального рынка инспектора ДПС

Posted 17 марта 2022, 05:53
Published 17 марта 2022, 05:53
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
Экс-главный госавтоинспектор региона, ныне депутат Госдумы сообщил в своем Telegram-канале, что на этом месте, где всегда был большой поток автомобилей, он сам много раз задерживал нетрезвых водителей. Поэтому, считает Динар Гильмутдинов, на кольце у Центрального рынка могла бы появиться скульптура инспектора ДПС с жезлом, который указывает направление движения и желает автолюбителям счастливого пути.
Рядом с со скульптурой мог бы быть его служебный транспорт — мотоцикл «Урал» или вазовская «копейка». Арт-объект должен был стать собирательным образом полицейского времен 60-80-х годов. Гильмутдинов заявил, что со временем среди автолюбителей Уфы могла бы появиться традиция — перед дорогой проехать на удачу вокруг регулировщика.
Ранее исполняющий обязанности (а ныне глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев) объявил об открытом конкурсе на лучшую концепцию арт-объекта на кольцевой развязке Центрального рынка. Победитель получит 300 тысяч рублей из внебюджетных источников.