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В Башкирии без отопления остались 176 многоквартирных домов

24 февраля 16:13
Фото: 1MI
Сообщается, что тепло в квартирах появится только поздно вечером.

Из-за коммунальной аварии в Белорецке без тепла остались 176 жилых домов и 14 социальных объектов. Об этом сообщил глава администрации района Андрей Иванюта.

Известно, что авария произошла на теплотрассе вблизи школы №20. На данный момент выполняются ремонтные работы.

Как сообщил глава администрации, на данный момент уже завершены сварочные работы, теперь потребуется время для того чтобы возобновить циркуляцию воды.

Ранее сообщалось, что в Мелеузе затопило несколько улиц из-за прорыва трубопровода. Известно, что инцидент произошел в шесть часов утра, на устранение неполадок потребовалось несколько часов.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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