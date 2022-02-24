В Башкирии без отопления остались 176 многоквартирных домов

Из-за коммунальной аварии в Белорецке без тепла остались 176 жилых домов и 14 социальных объектов. Об этом сообщил глава администрации района Андрей Иванюта.
Известно, что авария произошла на теплотрассе вблизи школы №20. На данный момент выполняются ремонтные работы.
Как сообщил глава администрации, на данный момент уже завершены сварочные работы, теперь потребуется время для того чтобы возобновить циркуляцию воды.
Ранее сообщалось, что в Мелеузе затопило несколько улиц из-за прорыва трубопровода. Известно, что инцидент произошел в шесть часов утра, на устранение неполадок потребовалось несколько часов.