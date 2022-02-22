Приезд беженцев из ЛНР и ДНР в Башкирию отложили на более поздний срок

В МЧС Башкирии заявили, что информация о прибытии эшелонов уточняется. Ранее пресс-служба Минздрава Башкирии сообщала, что беженцы прибудут в республику в ночь на 23 февраля. Точное количество прибывающих не называлось — число варьируется от 1 до 2 тысяч человек. Для беженцев подготовлено 25 пунктов временного размещения по всей республике.
— В настоящий момент подтверждения о прибытии в ночь с 22 на 23 нет, ждем на более поздний срок, — добавили в ведомстве.
Несколько часов назад в СМИ появилась информация, что власти Ростовской области отрицают отправку беженцев ЛНР и ДНР в Башкирию. Аналогичную информацию СМИ предоставили в оперштабе и МЧС области.
Напомним, что в Башкирии беженцев будут размещать в гостиницах, санаториях и общежитиях. Всего выделено 25 пунктов временного размещения. Известно, что каждый пункт готов принять от 50 до 300 беженцев за один раз. Известно, что в Стерлитамаке и Белебее есть запасные варианты места жительства.