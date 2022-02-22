Приезд беженцев из ЛНР и ДНР в Башкирию отложили на более поздний срок

Напомним, что в Башкирии беженцев будут размещать в гостиницах, санаториях и общежитиях. Всего выделено 25 пунктов временного размещения. Известно, что каждый пункт готов принять от 50 до 300 беженцев за один раз. Известно, что в Стерлитамаке и Белебее есть запасные варианты места жительства.