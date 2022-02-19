В городе Башкирии затопило улицу из-за прорыва трубопровода

Сегодня, 19 февраля в Мелеузе затопило одну из улиц по причине того, что произошел прорыв трубопровода. Коммунальная авария привела к тому, что пришлось закрыть движения на затопленных участках. Об этом сообщили жители города в социальных сетях.
Известно, что затопило улицу Элеваторную и Левонабережную, сейчас вода уже стекает на автовокщал.
Тем временем, глава Мелеузовского района Шамсутдинов сообщил, что прорыв был обнаружен в шесть часов утра, а ликвидировать его удалось только двумя часами позже. В городе уже идет подача воды в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что авария из-за прорыва трубы произошла в одном из районов Уфы. Тогда несколько домов одной из улиц остались без воды. Ее подали только после устранения прорыва.