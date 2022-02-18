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Профессор из Башкирии назвал новое смертельное заболевание на фоне COVID-19

18 февраля 08:22
Фото: 1MI
По словам профессора БГМУ Марселя Туйгунова две инфекции сразу могут привести к негативным последствиям, сообщило издание «КП-Уфа» 18 февраля.

По словам профессора БГМУ, заведующего кафедрой вирусологии и микробиологии Марселя Туйгунова из-за растущей заболеваемости коронавирусом в Башкирии участились случаи позабытого на фоне пандемии гриппа. Профессор считает, что прививочная кампания по группу прошлой осенью в регионе была провалена. Вследствие чего организм, который ослаблен после перенесенного заболевания куда более подвержен коронавирусу.

– Если две инфекции будут действовать в тандеме и атакуют человека одновременно, иммунитет попросту не сможет вести борьбу на два фронта – у него на это просто не хватит ресурсов, – цитирует издание слова профессора Туйгунова.

Напомним, в начале текущей недели, 14 февраля в правительстве Башкирии прошло оперативное совещание, где глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак сообщила, что по гриппу и ОРВИ недельный эпидемиологический порог превышен на 453,3%. Однако такое положение дел в ведомстве не сочли критическим или вызывающим опасения, заявив, что по среднегодовым показателям это стандартная зимняя ситуация, которая наблюдалась и по прихода пандемии опасного вируса.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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