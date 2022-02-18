Профессор из Башкирии назвал новое смертельное заболевание на фоне COVID-19

Напомним, в начале текущей недели, 14 февраля в правительстве Башкирии прошло оперативное совещание, где глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак сообщила, что по гриппу и ОРВИ недельный эпидемиологический порог превышен на 453,3%. Однако такое положение дел в ведомстве не сочли критическим или вызывающим опасения, заявив, что по среднегодовым показателям это стандартная зимняя ситуация, которая наблюдалась и по прихода пандемии опасного вируса.