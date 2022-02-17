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В Башкирии снизилась смертность от алкоголя после запрета продажи в праздники

17 февраля 09:14
Фото: 1MI
За 2021 год было зафиксировано на 8% меньше смертей, чем за предыдущий период. Об этом рассказали в пресс-службе МВД республики.

В Башкирии снизилась смертность от отравления алкоголем в прошлом году практически на 8%, если сравнивать с аналогичным периодом за предыдущий год. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Как заявил руководитель ведомства Роман Деев, смертность снизилась из-за введенных ограничений на продажу алкоголя в праздничные дни - на новогодних выходных, сабантуе, "последнем звонке", 1 сентября и в день молодежи.

Только за прошлый год в республике было выявлено 165 преступлений, связанных с суррогатным алкоголем и около двух тысяч административных нарушений. Также сотрудниками правоохранительных органов было изъято больше 47 тысяч литром незаконной алкогольной продукции.

Ранее мы сообщали о том, что за прошлый год от суррогатного алкоголя скончались 160 жителей Башкирии. Такие данные привел Роспотребнадзор. Больше всего летальных исходов от незаконной продукции было выявлено в Уфе - 42 человека скончались из-за некачественного спиртного.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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