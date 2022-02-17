В Башкирии снизилась смертность от алкоголя после запрета продажи в праздники

В Башкирии снизилась смертность от отравления алкоголем в прошлом году практически на 8%, если сравнивать с аналогичным периодом за предыдущий год. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Как заявил руководитель ведомства Роман Деев, смертность снизилась из-за введенных ограничений на продажу алкоголя в праздничные дни - на новогодних выходных, сабантуе, "последнем звонке", 1 сентября и в день молодежи.
Только за прошлый год в республике было выявлено 165 преступлений, связанных с суррогатным алкоголем и около двух тысяч административных нарушений. Также сотрудниками правоохранительных органов было изъято больше 47 тысяч литром незаконной алкогольной продукции.
Ранее мы сообщали о том, что за прошлый год от суррогатного алкоголя скончались 160 жителей Башкирии. Такие данные привел Роспотребнадзор. Больше всего летальных исходов от незаконной продукции было выявлено в Уфе - 42 человека скончались из-за некачественного спиртного.