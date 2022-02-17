Posted 17 февраля 2022, 14:04
Published 17 февраля 2022, 14:04
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
За 2020 год услугами разнообразных удаленных медицинских сервисов воспользовались 5 миллионов человек. Сеть клиник «Медси», которая одной из первых начала внедрять телемедицинские услуги в России, зафиксировала трехкратный рост числа обращений пользователей сервиса SmartMed по сравнению с 2019 годом. По всей России за первую половину 2020 года спрос на дистанционные медицинские консультации вырос почти вдвое по сравнению с тем же периодом года предыдущего. Отмена карантинных ограничений не повлияла на эту динамику — пользователи оценили удобства телемедицины, и популярность онлайн-консультаций продолжила расти и в 2021 году.
Медицинские услуги на расстоянии пробовали оказывать еще на заре появления телефонной связи. Космическая эра совместила все высокие технологии воедино, и сложные комплексы телерадиометрии стали использовать для контроля за здоровьем космонавтов. В 80-е в России телемедицину применяли при ликвидации последствий природных и техногенных катастроф. Это было необходимо, чтобы врачи высокой квалификации могли помочь своим коллегам в самых удаленных регионах страны.
В России одним из первых потенциал телемедицины увидел основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков. В 1996 году он открыл первую клинику «Медси», которая затем выросла в огромную сеть по всей стране. Еще в 2018 году компания запустила приложение SmartMed, которое включает в себя целый комплекс цифровых медицинских сервисов — запись на прием к врачу, онлайн-медкарта пациента, удаленные консультации. За последние 11 месяцев приложение скачали более миллиона раз.
Несмотря на взрывной рост интереса к телемедицине, в российском обществе присутствует немалый скептицизм по отношению к подобным сервисам. Исследования показывают, что первичный прием в онлайн-формате не устраивает большинство пациентов. Однако Владимир Евтушенков и его биография опытного менеджера показывают, что решение инвестировать в развитие новых технологий всегда приносит свои плоды. Если телемедицинские услуги будут предоставлять высококвалифицированные врачи, то недоверие пациентов постепенно сойдет на нет. Аналитики сети «Медси» зафиксировали повышение на 62% уровня лояльности тех пациентов, кто хотя бы один раз воспользовался онлайн-консультацией специалиста. Впрочем, такой результат предсказуем — любой пациент предпочтет просто запустить приложение и выбрать одного одного из 850 врачей.