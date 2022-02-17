Несмотря на взрывной рост интереса к телемедицине, в российском обществе присутствует немалый скептицизм по отношению к подобным сервисам. Исследования показывают, что первичный прием в онлайн-формате не устраивает большинство пациентов. Однако Владимир Евтушенков и его биография опытного менеджера показывают, что решение инвестировать в развитие новых технологий всегда приносит свои плоды. Если телемедицинские услуги будут предоставлять высококвалифицированные врачи, то недоверие пациентов постепенно сойдет на нет. Аналитики сети «Медси» зафиксировали повышение на 62% уровня лояльности тех пациентов, кто хотя бы один раз воспользовался онлайн-консультацией специалиста. Впрочем, такой результат предсказуем — любой пациент предпочтет просто запустить приложение и выбрать одного одного из 850 врачей.