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Posted 17 февраля 2022, 14:04

Published 17 февраля 2022, 14:04

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Медицина на расстоянии

17 февраля 2022, 14:04
Фото: Пресс-служба АФК "Система"
Долгое время технологии телемедицины были доступны лишь специалистам, но с развитием массовых коммуникаций удаленные медицинские услуги проложили свой путь и к большинству пациентов. Пандемия коронавируса с ее небывалыми ограничениями дала телемедицине новый импульс и огромный потенциал развития.

Новая медицинская звезда

За 2020 год услугами разнообразных удаленных медицинских сервисов воспользовались 5 миллионов человек. Сеть клиник «Медси», которая одной из первых начала внедрять телемедицинские услуги в России, зафиксировала трехкратный рост числа обращений пользователей сервиса SmartMed по сравнению с 2019 годом. По всей России за первую половину 2020 года спрос на дистанционные медицинские консультации вырос почти вдвое по сравнению с тем же периодом года предыдущего. Отмена карантинных ограничений не повлияла на эту динамику — пользователи оценили удобства телемедицины, и популярность онлайн-консультаций продолжила расти и в 2021 году.

 

История телемедицины

Медицинские услуги на расстоянии пробовали оказывать еще на заре появления телефонной связи. Космическая эра совместила все высокие технологии воедино, и сложные комплексы телерадиометрии стали использовать для контроля за здоровьем космонавтов. В 80-е в России телемедицину применяли при ликвидации последствий природных и техногенных катастроф. Это было необходимо, чтобы врачи высокой квалификации могли помочь своим коллегам в самых удаленных регионах страны.

 

Телемедицина в компьютере

В России одним из первых потенциал телемедицины увидел основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков. В 1996 году он открыл первую клинику «Медси», которая затем выросла в огромную сеть по всей стране. Еще в 2018 году компания запустила приложение SmartMed, которое включает в себя целый комплекс цифровых медицинских сервисов — запись на прием к врачу, онлайн-медкарта пациента, удаленные консультации. За последние 11 месяцев приложение скачали более миллиона раз.

 

Потенциал развития телемедицины

Несмотря на взрывной рост интереса к телемедицине, в российском обществе присутствует немалый скептицизм по отношению к подобным сервисам. Исследования показывают, что первичный прием в онлайн-формате не устраивает большинство пациентов. Однако Владимир Евтушенков и его биография опытного менеджера показывают, что решение инвестировать в развитие новых технологий всегда приносит свои плоды. Если телемедицинские услуги будут предоставлять высококвалифицированные врачи, то недоверие пациентов постепенно сойдет на нет. Аналитики сети «Медси» зафиксировали повышение на 62% уровня лояльности тех пациентов, кто хотя бы один раз воспользовался онлайн-консультацией специалиста. Впрочем, такой результат предсказуем — любой пациент предпочтет просто запустить приложение и выбрать одного одного из 850 врачей.

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