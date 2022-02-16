«Потеряли пацана»: житель Нефтекамска снял клип в честь ухода мэра Мавлиева в Уфу

Совсем недавно, в понедельник 14 февраля, Ратмир Мавлиев сложил свои полномочия и ушел с должности мэра Нефтекамска, чтобы занять аналогичный пост в Уфе. Об этом записал ролик житель города, в котором Мавлиев отработал три года.
Спасибо за все, Ратмир Рафилович! Обещайте, когда вам будет скучно, пересмотреть это видео и снова Алга! — написал автор ролика.
Напомним, что уже сегодня состоялось первое оперативное совещание мэрии с участием Ратмира Мавлева. На нем он уже успел поругать глав муниципалитетов за плохо убранные дворы и сообщил, что будет регулярно прогуливаться по улицам, чтобы следить за их состоянием.