«Потеряли пацана»: житель Нефтекамска снял клип в честь ухода мэра Мавлиева в Уфу

Напомним, что уже сегодня состоялось первое оперативное совещание мэрии с участием Ратмира Мавлева. На нем он уже успел поругать глав муниципалитетов за плохо убранные дворы и сообщил, что будет регулярно прогуливаться по улицам, чтобы следить за их состоянием.