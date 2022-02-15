Татарский театр «Нур» из Уфы отложил гастроли в Казань до ноября из-за пандемии

Уфимский театр «Нур» из-за тяжелой эпидситуации решил отложить запланированные ранее гастроли, которые должны были проходить с 24 по 27 февраля в Казани. Известно, что все предстоящие мероприятия перенесли на ноябрь этого года. Соответствующая информация появилась на сайте театра.
Сообщается, что все купленные билеты можно будет использовать уже в ноябре и они остаются действительными. Также «Нур» перенес спектакли и в Башкирии, которые должны были проходить с 15 по 22 февраля в разных населенных пунктах.
Ранее театр уже отменял запланированные спектакли. Известно, что было отменено целых 10 спектаклей, которые были запланированы на период с 1 по 6 февраля этого года. Причина отмены была та же — высокий уровень заболевших в регионе.