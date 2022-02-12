В Мишкинском районе Башкирии в ДТП с грузовиком погиб водитель «Renault Fluenсe»

Авария с летальным исходом произошла сегодня на 17 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка. По предварительной информации столкнулись «Renault Fluence» и грузовик «MAN».
Водитель легковой иномарки в результате ДТП скончался от полученных травм. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы.
Напомним, что ранее на этой же дороге произошла авария с лобовым столкновением двух легковых автомобилей. Один из водителей скончался на месте от полученных травм.
Обстоятельства произошедшего уточняются.