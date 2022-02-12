В Башкирии при лобовом столкновении двух автомобилей погиб 24-летний парень.

В Башкирии при лобовом столкновении двух автомобилей погиб 24-летний парень.
В Башкирии при лобовом столкновении двух автомобилей погиб 24-летний парень.
Сегодня, 14:19ПроисшествияАзамат НуховФото: Пресс-служба ГИБДД по РБ
От полученных в ДТП травм водитель скончался на месте

ДТП со смертельным исходом произошло в Караидельском районе республики. На автодороге Бирск-Тастуба-Сатка около 13:00 столкнулись иномарка «Nissan Bluebird» под управлением 59-летнего уфимца и встречная «Лада Приора», под управлением 24-летнего жителя Аскинского района.

— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Приоры» от полученных травм скончался на месте. Медицинская помощь также потребовалась 22-летней пасажирке «Лады» и водителю «Nissan», — сообщают в ГИБДД республики.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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